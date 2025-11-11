جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود انقسامات واضحة داخل إدارة الكرة بشأن مصير الجهاز الفني الحالي.

وأكد المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، يتمسّك باستمرار أحمد عبدالرؤوف في منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاقتناعه بقدراته الفنية والتزام اللاعبين معه.

في المقابل، يرى بعض أعضاء الإدارة ضرورة التعاقد مع مدير فني جديد، سواء أجنبي أو مصري من أصحاب الأسماء الكبيرة، لإضفاء مزيد من الخبرات على الفريق وتحقيق استقرار طويل المدى.

ومن المنتظر حسم الملف خلال الساعات القادمة بعد اجتماع موسّع داخل النادي.

