جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

حددت محكمة جنح عين شمس 18 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين باسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة عين شمس.



سرقة المواطنين في عين شمس

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة وخطف حقيبته ومتعلقاته أثناء سيره بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب الخطف أثناء استقلاله موتوسيكل.

كما اعترف ببيعه المسروقات وهي عبارة عن هاتف محمول المجني عليه ولاب توب كان في حقيبة الظهر لعميله سيء النية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

