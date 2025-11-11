الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

نص تقرير المعمل الكيماوي لكمية مخدرات ضبطت بحوزة شخص في المطار

كشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من  الحشيش المخدر ضبطت بحوزة عاطل بمطار القاهرة أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك شفاف بيج اللون بداخله 3 قطع بنية ثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. 


كانت النيابة العامة أحالت المتهم م.م إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.


وأضاف أمر الإحالة أنه وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة أثناء عودته على متن رحلة قادمة من إحدى الدول العربية، وعلى الفور تم إعداد كمين أمني وبتفتيش حقائب المتهم عثر بحوزته على 3 سجائر إلكترونية وأكياس صغيرة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى أداة بها آثار من ذات المادة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

