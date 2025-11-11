بصورة "باي باي" لـ ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا

18 حجم الخط

في سخرية جديدة ضد النائبة في الكونجرس إلهان عمر، نشر البيت الأبيض على منصة "إكس"، الإثنين، صورة للرئيس دونالد ترامب وهو يلوح مودعًا من خلال نافذة خدمة السيارات في مطعم ماكدونالدز عام 2024 ردًّا على مقطع فيديو لعمر تقول فيه إنها غير قلقة بشأن ترحيلها.



وقال تقرير لـ"فوكس نيوز"، إنه يبدو أن البيت الأبيض مستعد للسماح للنائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى الصومال، حيث ولدت.

وانتقد ترامب النائبتين في الكونجرس ياسمين كروكيت وإلهان عمر في وقت سابق، ووصفهما بـ"المجنونتين اليساريتين المتطرفتين"، على حد تعبيره.



رد فعل إلهان عمر

من جهتها، قالت إلهان عمر في المقطع الذي ردّ عليه البيت الأبيض، والذي عُرض في الأصل ضمن برنامج "ذا دين عبيد الله شو" في أكتوبر: "لا أشعر بالقلق، لا أعرف كيف سيسحبون جنسيتي ويرحلونني. لكنني لا أعرف حتى لماذا يُعدّ هذا التهديد مُخيفًا لهذه الدرجة. لم أعد طفلة الثامنة التي هربت من الحرب. لقد كبرتُ، وكبر أطفالي. أستطيع العيش أينما أشاء".

والصورة التي شاركها البيت الأبيض لترامب كانت في أكتوبر 2024 أثناء توقف حملته في بنسلفانيا حيث كان يعمل في محطة ماكدونالدز للبطاطس المقلية.

وغادرت عائلة عمر الصومال متجهةً إلى مخيم للاجئين في كينيا خلال الحرب الأهلية الصومالية عام 1991.

وفي نهاية المطاف، منحت الولايات المتحدة عائلتها حق اللجوء، فجاءوا إلى أرلينجتون بولاية فرجينيا عام 1995 قبل أن يتوجهوا إلى مينيابوليس عام 1997. وحصلت عمر على الجنسية الأمريكية عام 2000.

واقترح ترامب مؤخرًا عودة “عمر” إلى الصومال، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال" في الأول من نوفمبر: "عليها العودة!". وأرفق المنشور بمقطع فيديو لعمر تتحدث فيه باللغة الصومالية.



الصومال ليست مهتمة بها

وعلى نحو مماثل، قال ترامب للصحفيين في سبتمبر الماضي إن الصومال ليست مهتمة بعودة عمر، مضيفا "التقيتُ برئيس الصومال، واقترحتُ عليه أن يعيدها، فقال: لا أريدها"، على حد زعم ترامب.

President Trump: "[Rep. Jasmine Crockett] is a low IQ person who I can't even believe is a congressperson — between her and Ilhan Omar. You know, I met the head of Somalia... I suggested that maybe he'd like to take her back. He said, 'I don't want her.'" pic.twitter.com/3CuvoiQvem — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

من جهتها، ردت عمر قائلة إن القصة ملفقة وشككت في مصداقية الرئيس.

وأضافت عمر: "من إنكار وجود رئيس للصومال إلى اختلاق قصة، الرئيس ترامب مُهرج كاذب"، وتابعت: "لا ينبغي لأحد أن يأخذ هذا الأحمق المُحرج على محمل الجد"، وفق تعبيرها.

وتجادل ترامب مع عمر منذ إدارته الأولى، حيث انتقدها بشدة وعددًا من المشرعين التقدميين الآخرين المعروفين باسم "الفرقة"، وقال إن عليهم جميعًا العودة إلى بلدانهم "المنهارة والموبوءة بالجريمة"، على حد تعبيره.

ونتيجة لذلك، قالت عمر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019 إن ترامب "كان يؤجج القومية البيضاء لأنك غاضب لأن أشخاصًا مثلنا يخدمون في الكونغرس ويقاتلون ضد أجندتك المليئة بالكراهية".

وانتُخبت إلهان عمر لعضوية مجلس النواب الأمريكي عام 2018، بعد أن أمضت عامين في مجلس نواب ولاية مينيسوتا.

وأصبحت أول امرأة أمريكية من أصل صومالي، وإحدى أوائل المسلمات اللواتي يُنتخبن لعضوية الكونجرس.

