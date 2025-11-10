الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود
كريم محمود
18 حجم الخط

علقت مصممة الأزياء آن الرفاعي على إعلان الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصالهما، حيث نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه: "الحمد لله على كل شيء. التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون. شكرًا على التقدير والاحترام".

وأضافت الرفاعي في منشورها مقتطفًا من القرآن الكريم: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

يُذكر أن هذا التصريح جاء بعد أيام قليلة من إعلان الفنان كريم محمود عبد العزيز عن انفصالهما، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بين متابعيهما.

 

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز خرج عن صمته، فيما يتعلق بالشائعات التي طالته هو وزوجته آن رفاعي مؤخرا، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.


وكتب كريم: "الطلاق شرع ربنا أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. ومهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.. أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا".

 

وحرص كريم محمود عبد العزيز على نفي ضلوع أي شخص في الخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته وكتب “ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد.. البيوت أسرار.. وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية، احترامًا لكل الأطراف.. لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية