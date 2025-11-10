أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

18 حجم الخط

علقت مصممة الأزياء آن الرفاعي على إعلان الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصالهما، حيث نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه: "الحمد لله على كل شيء. التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون. شكرًا على التقدير والاحترام".

وأضافت الرفاعي في منشورها مقتطفًا من القرآن الكريم: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

يُذكر أن هذا التصريح جاء بعد أيام قليلة من إعلان الفنان كريم محمود عبد العزيز عن انفصالهما، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بين متابعيهما.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز خرج عن صمته، فيما يتعلق بالشائعات التي طالته هو وزوجته آن رفاعي مؤخرا، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وكتب كريم: "الطلاق شرع ربنا أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. ومهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.. أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا".

وحرص كريم محمود عبد العزيز على نفي ضلوع أي شخص في الخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته وكتب “ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد.. البيوت أسرار.. وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية، احترامًا لكل الأطراف.. لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح”.

