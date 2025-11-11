82.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

18 حجم الخط

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 82.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.260 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.313 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



هذا وقد استحوذت الأسهم على 14.56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 85.44 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس 30

وهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقاط، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

