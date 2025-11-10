الإثنين 10 نوفمبر 2025
مؤسسة مانديلا تتابع سير العملية الانتخابية وتصدر تقريرًا عن اليوم الأول للاقتراع

انتخابات مجلس النواب، فيتو
تتابع مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية مجريات التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، التي انطلقت صباح اليوم في عدد من المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية.

رصد سير العملية الانتخابية 

وأكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس المؤسسة، أن عملية المتابعة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به المؤسسة في دعم النزاهة والشفافية وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن فرق المتابعة ترصد سير العملية الانتخابية وفقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

الإجراءات التنظيمية داخل اللجان 

وأوضح عبد الحميد أن التقارير الأولية الواردة حتى ظهر اليوم تشير إلى إقبال ملحوظ من الناخبين في بعض الدوائر، مع التزام عام بانضباط الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، في حين تم رصد عدد من الملاحظات المحدودة المتعلقة بالتأخير في فتح بعض اللجان، وضعف التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة في بعض المناطق.

تقرير لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب

وشدد رئيس المؤسسة على أن مانديلا ستصدر تقريرا مرحليا في ختام اليوم الأول للتصويت، يعقبه تقرير نهائي بعد انتهاء المرحلة الأولى، يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين كفاءة العملية الانتخابية وضمان حق المواطنين في المشاركة الحرة والمتكافئة.

ودعا "عبد الحميد" المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة الإيجابية في الشأن العام، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وتجسيدا لما نص عليه الدستور المصري في مواده المتعلقة بالمواطنة والمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن هذا الحق ينسجم كذلك مع الالتزامات الدولية التي أقرتها مصر في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذين يؤكدان على حق كل مواطن في اختيار ممثليه بحرية وفي مناخ من الشفافية والمساواة.

