غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر بيانا جديدا حول انتخابات مجلس النواب (صور)

تواصل غرفة عمليات الانتخابات المركزية في حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب،عضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات متابعتها لسير العملية الانتخابية في جميع الدوائر الفردية التي يخوضها الحزب بانتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب

وتعمل الغرفة منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان على تلقي الشكاوى من المرشحين ومندوبيهم ومتابعتها مع الجهات المختصة لضمان انضباط العملية الانتخابية واحترام القانون.

وقد تلقت غرفة العمليات خلال النصف الأول من اليوم الانتخابي عدة شكاوى، من بينها:

شكوى واردة من لجنة مدرسة منشأة الجزائر الابتدائية التابعة لمركز وبندر الفيوم، تتعلق بمخالفة اللجنة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول توكيلات المندوبين الصادرة من الشهر العقاري.

شكوى من الدائرة الأولى مركز وبندر الفيوم والفيوم الجديدة – اللجنة العامة 8، اللجنة الفرعية 9، بشأن عدم قدرة اللجنة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين، مع مطالبة المواطنين بزيادة عدد القضاة لضمان سرعة التصويت ومنع التكدس.

شكوى من قرية البرشا بمحافظة المنيا حول وجود حالات توجيه للتصويت داخل إحدى اللجان لصالح أحد المرشحين، إضافة إلى امتناع اللجنة عن قبول التوكيلات الموثقة الخاصة بمندوبي مرشحة الحزب.

شكوى أخرى من محافظة المنيا بشأن احتجاز إحدى الموكّلات الحاملات لتوكيل عام صادر لصالح مرشح الحزب داخل

مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية بنين – لجنة رقم 76 بندر المنيا.

شكوى فى لجنة 8 بنى احمد الغربية مركز المنيا بعدم السماح لمندوب مرشح الحزب بالدخول للجنة وعدم قبول توكيله بدون سبب.

وتؤكد غرفة عمليات حزب المؤتمر أنها تقوم بالتعامل الفوري مع كل الشكاوى الانتخابية، وتوجيه مسؤولي الحملات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتواصل مع مسؤولي اللجان والهيئة الوطنية للانتخابات لحماية حقوق مرشحي الحزب وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

كما تواصل الغرفة أعمالها على مدار الساعة حتى إغلاق اللجان في اليوم الأول، مع استمرار متابعتها الدقيقة لمرشحي الحزب في جميع الدوائر للدفاع عن حقوقهم والتأكد من تنفيذ التعليمات الانتخابية على النحو الأمثل.

