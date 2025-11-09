أمرٌ عظيم، ماذا قال عمر مرموش عن مواجهة محمد صلاح قبل مواجهة اليوم؟

18 حجم الخط

يخوض مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة ضد ليفربول مساء اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول حامل اللقب بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت صاحب المركز السادس.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول شاهدة على صدام مصري خالص بين محمد صلاح نجم الريدز وعمر مرموش نجم السيتيزنز قبل انضمامهما إلى معسكر الفراعنة.

وتحدث مرموش عن مواجهة محمد صلاح في تصريحات لوسائل الإعلام قائلًا: “اللعب ضد صلاح أمر عظيم”.

وأضاف: “لاعبان مصريان في الدوري الإنجليزي، يتنافسان على اللقب.. إنه أمر رائع دون شك”.

وأوضح أنه يأمل في تحقيق الفوز ومساعدة فريقه على حصد النقاط الثلاث قبل التوقف الدولي.

وخاض مرموش صاحب الـ 26 عامًا هذا الموسم 11 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفًا وصنع آخر.

وانضم اللاعب المصري إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وأحرز صلاح صاحب الـ 33 عامًا مع ليفربول هذا الموسم، 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة.

