في ملتقى الأعمال المصري الخليجي، رئيس غرفة القاهرة يؤكد أهمية الاستفادة بالفرص الاستثمارية الواعدة

شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، في ملتقى الأعمال المصري الخليجي مشيرًا إلى انه ملتقي داعم لتنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مرحلة تنمية غير مسبوقة، توفر فرص عمل في مختلف القطاعات، على الصعيد الصناعي والتجاري والسياحي والزراعي والخدمي والنقل واللوجستيات.

وأكد "العشري" أن مثل هذه الملتقيات تؤدي إلى توسيع نطاق التعاون وتفتح آفاقًا جديدة لدعم العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

مصر بها فرص استثمارية واعدة

وتابع "العشري": مصر بها فرص استثمارية واعدة يمكن التعاون من خلالها والاستفادة من دعم القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين، وما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات تسهيلية داعمة للصناعة والاستثمار.

وشدد "العشري" على أهمية الاستفادة من الدعم الكبير لزيادة الصادرات المصرية في تعزيز التعاون، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتصنيع في السوق المصري في ظل المبادرة الرئاسية توطين الصناعات المختلفة والدعم الذي تناله الصناعات المصرية المختلفة، والذي يفتح الأبواب أمام زيادة التعاون المشترك وفتح أسواق تصديرية جديدة للدول المختلفة.

وأكد “العشري” أهمية زيادة التعاون المشترك في مختلف القطاعات قائلًا "أمامنا الفرصة للتكامل العربي" من خلال مزيد من التعاون والاستفادة من الاتفاقيات والأسواق التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

