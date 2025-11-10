الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

حبس 11 رجلا وسيدة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 5 رجال و6 سيدات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

 

وعثر بصحبة المتهمين على  17 حدثا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

 

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

 

الجريدة الرسمية