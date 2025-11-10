غرفة عمليات المصري الديمقراطي الاجتماعي تواصل متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم متابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من سيرها بشفافية وانتظام في مختلف المحافظات.

وتتابع الغرفة سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح، سواء خلال مرحلة الاستعداد وفتح اللجان الانتخابية، أو أثناء عملية التصويت على مدار اليوم، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية ومستوى إقبال الناخبين في مختلف الدوائر.

وأكد المهندس أحمد دريع، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية بشكل مستمر من المقر الرئيسي للحزب، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، لرصد الموقف أولًا بأول ومتابعة مدى انتظام اللجان وفاعلية الإجراءات التنظيمية داخلها.

وتواصل غرفة العمليات المركزية أعمالها بالتنسيق الكامل مع فرق العمل الميدانية في المحافظات، من أجل دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وتقديم أي مساندة لوجستية أو تنظيمية مطلوبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تُجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

