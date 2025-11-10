الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات المصري الديمقراطي الاجتماعي تواصل متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات المصري
غرفة عمليات المصري الديمقراطي
18 حجم الخط

بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم متابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من سيرها بشفافية وانتظام في مختلف المحافظات.

 

وتتابع الغرفة سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح، سواء خلال مرحلة الاستعداد وفتح اللجان الانتخابية، أو أثناء عملية التصويت على مدار اليوم، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية ومستوى إقبال الناخبين في مختلف الدوائر.

وأكد المهندس أحمد دريع، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية بشكل مستمر من المقر الرئيسي للحزب، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، لرصد الموقف أولًا بأول ومتابعة مدى انتظام اللجان وفاعلية الإجراءات التنظيمية داخلها.

وتواصل غرفة العمليات المركزية أعمالها بالتنسيق الكامل مع فرق العمل الميدانية في المحافظات، من أجل دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وتقديم أي مساندة لوجستية أو تنظيمية مطلوبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تُجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية