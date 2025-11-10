الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات: الدفع ببطاقات اقتراع إضافية عند كثافة الناخبين بلجان الاقتراع

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تجهيز بطاقات اقتراع احتياطية تُستخدم فورًا في أي لجنة انتخابية تشهد كثافة عالية من الناخبين بعد نفاذ بطاقات الاقتراع الأصلية. 

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت، وتجنب أي تأخير قد يطرأ بسبب نفاد بطاقات الاقتراع في اللجان.

وأوضحت الهيئة أنه يتم الدفع بالبطاقات الاحتياطية فور الحاجة، بعد التنسيق مع رئيس لجنة المتابعة بالمحافظة، لضمان أن يتمكن كل ناخب من أداء صوته دون أي عقبات، في إطار الالتزام الكامل بسير العملية الانتخابية وفق المواعيد المحددة.

 

انطلاق التصويت الداخل في انتخابات مجلس النواب 2025 

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر القادم.

