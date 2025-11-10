الإثنين 10 نوفمبر 2025
ڤاليو ومجموعة القصراوي تتعاونان لتوسيع حلول التمويل المرن للسيارات من خلال منتج Shift

 أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التابعة للمجموعة إي اف جي القابضة، عن تعاون استراتيجي مع مجموعة القصراوي، إحدى أكبر المجموعات العاملة في قطاع السيارات في مصر، وهي الوكيل الحصري لسيارات جيتور وجاك وستروين، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من حلول التمويل المرنة لشراء السيارات من خلال "Shift"، منتج تمويل السيارات المبتكر من ڤاليو.

يعكس هذا التعاون التزام الشركتين بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومرنة في قطاع السيارات المصري. 

فمن خلال Shift، سيتمكن العملاء من شراء السيارات الجديدة أو المستعملة، سواء من خلال معاملات التاجر إلى العميل (B2C) أو من العميل إلى العميل (C2C)، مع إجراءات موافقة سريعة وخطط سداد مرنة تمتد من عام إلى سبعة أعوام.

ومن خلال دمج Shift ضمن مجموعة القصراوي، سيستمتع العملاء بتجربة تمويل سلسة تزيل العديد من العقبات التقليدية المرتبطة بامتلاك السيارات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قبول ڤاليو كوسيلة دفع في جميع مراكز خدمة القصراوي، مما يتيح للعملاء دفع تكاليف الصيانة وخدمات ما بعد البيع بسهولة من خلال خطط سداد مرنة. وتشمل مزايا Shift عدم اشتراط التأمين، وإلغاء حظر البيع عند سداد 40% من قيمة السيارة كمقدم، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة مصممة لتناسب مختلف الاحتياجات المالية.

وقال معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو: "في ڤاليو، نواصل إعادة تعريف السوق في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا في تمكين أسلوب الحياة. ومن خلال Shift، نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة تمويل السيارات، بجعلها أسرع وأكثر مرونة، ومتاحة لشريحة أوسع من المصريين. ويعزز تعاوننا مع مجموعة القصراوي شبكة Shift لدينا، ويدعم مهمتنا في دفع نمو قطاع السيارات.

وقال رضا والي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية في مجموعة القصراوي: "نحن سعداء بشراكتنا مع ڤاليو لتقديم حلول أكثر مرونة وسهولة لعملائنا. في مجموعة القصراوي، نضع الابتكار وتجربة العميل في صميم أعمالنا، ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تمكين المزيد من المصريين من امتلاك سياراتهم المفضلة بسهولة أكثر..
كجزء من هذا التعاون، ستعمل ڤاليو مع مول مصر والقصراوي في حملة "تسوق واربح" القادمة الخاصة بـمول مصر لشهر نوفمبر التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من 12 نوفمبر. ويحق لعملاء المول الذين يقدمون فواتير مشتريات يبلغ مجموعها أكثر من 2,000 جنيه مصري الدخول في سحب للحصول على فرصة للفوز بسيارة Jetour X70 Plus، مقدمة من القصراوي. وكميزة حصرية، سيحصل عملاء ڤاليو على ضعف فرص الدخول في السحب، بمجرد التسوق والدفع عبر ڤاليو.
ويعكس هذا التعاون التزام كلٍ من ڤاليو ومجموعة القصراوي بتقديم حلول تمويلية عصرية تواكب احتياجات العملاء، وتسهم في تيسير امتلاك السيارات ودعم الشمول المالي في السوق المصري.

