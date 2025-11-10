الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يدعو لإقامة معرض صناعي دولي للقطاع

المهندس علاء السقطى
المهندس علاء السقطى
أشاد  المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الصناعة المصرية، مؤكدًا أن الدورة السادسة من المعرض الدولى للنقل واللوجستيات والصناعة، وما تضمنه من فعاليات  قدمت للعالم صورة مشرّفة لما وصلت إليه الصناعة الوطنية من تطور وتكامل  بفضل سياسات الدولة ورؤية القيادة السياسية لهذا الملف الهام.

 

وقال السقطي: إن المعرض هذا العام  جاء استثنائيًا من حيث مستوى التنظيم والمحتوى الصناعى، حيث عرضت الشركات المصرية هياكل ومكونات الأتوبيسات والسيارات والسفن والمعدات الإلكترونية بتصميمات وتقنيات تضاهى المستويات العالمية، مما يؤكد أن الصناعة المصرية تسير بخطى واثقة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن الصناعة بدأت تستفيد فعليًا من تولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لملفي الصناعة والنقل معًا، حيث انعكس هذا الدمج على  تحقيق تناغم واضح بين خطط الإنتاج الصناعى ومتطلبات النقل واللوجستيات بما يدعم سلاسل التوريد المحلية ويرفع من تنافسية المنتج المصرى.

 

وأشار السقطي إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للشركات الصناعية المشاركة فى المعرض عكست اهتمام الدولة  بتوطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المصنعين والمستثمرين، مؤكدًا أن هذا الزخم الصناعى يمثل مرحلة جديدة من الحراك الإيجابى فى الاقتصاد المصرى.

ودعا رئيس الاتحاد الفريق كامل الوزير إلى إقامة معرضا مماثلا ومدعما للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر  يكون هدفه  التشبيك مع الصناعات الكبرى التى تم استعراضها داخل  هذا المعرض  بهدف خلق منظومة متكاملة من الموردين المحليين  وأتاحة فرصًا أوسع أمام الشباب ورواد الأعمال للمشاركة فى سلاسل الإنتاج الوطنية.

واختتم السقطى بتوجيه التحية للفريق كامل الوزير على  إدارته المتوازنة لملفى الصناعة والنقل التى أسهمت فى تحقيق تقدم ملموس على الأرض  مؤكدًا أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة  على استعداد كامل للتعاون مع وزارة الصناعة والنقل فى مشروعات التكامل الصناعى وزيادة المكون المحلى  دعمًا لبناء صناعة وطنية حديثة تليق بالجمهورية الجديدة.

الجريدة الرسمية