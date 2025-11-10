وكيلا البرلمان يدليان بصوتهما في انتخابات النواب بالجيزة

18 حجم الخط

أدلى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، اليوم الإثنين وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

المستشار أحمد سعد الدين يدلي بصوته في انتخابات النواب

وأكد وكيل أول مجلس النواب، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا أصيلًا، ويعبر عن وعي وإدراك الناخبين بالمسئولية الوطنية في اختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين بتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين، موجها التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لحسن تنظيمها وإدارتها للعملية الانتخابية بالخارج والداخل مثمنا جهودها الحثيثية للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

1000181549 1000181544

النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب

كما أدلى النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب - اليوم - وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

الاستحقاق الدستوري

وعقب الإدلاء بصوته، أكد النائب محمد أبوالعينين على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب، مشيرًا إلي أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

النائب محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

وأكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيدًا بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

كما أشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

