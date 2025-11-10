18 حجم الخط

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب فعل فاضح على طريق المحور.

اعترافات المتهمين في واقعة الفعل الفاضح

خلال التحقيقات، قالت المتهمة “س.م” أمام جهات التحقيق إنها كانت في سهرة بأحد الملاهي الليلية بالعجوزة يُدعى "ال. ة" بصحبة أصدقائها، وبعد انتهاء السهرة توجهوا بسيارة المتهم “أ.ع” إلى طريق وصلة دهشور للتنزه، وهناك احتضنت إحدى الفتيات صديقها في المقعد الأمامي أثناء القيادة.

وأضافت: "كنا راجعين من السهرة، لقينا عربية ماشية جنبنا وبتصورنا، فحاول أحمد يشوف مين اللي بيصور ونزل مع صاحبه يتكلم معاه، وحصلت خناقة واتكسر فانوس العربية".

أما المتهمة الثانية "ه." فقالت: "أنا كنت حضناه من وسطه بس وهو سايق، وإحنا مرتبطين وبنحب بعض، ومكناش شاربين مخدرات زي ما اتقال".

بينما أقر المتهم “أحمد.ع” بأنه اعترض طريق مصور الفيديو بعد أن لاحظه يصورهم، مؤكدًا: "زقيت صاحبتي عشان متطلعش في الفيديو، ولما شتمته طلع مسدس وضرب طلقة طيرت فانوس عربيتي".

تفاصيل التحقيقات في واقعة الفعل الفاضح

كشفت التحقيقات في واقعة القبض علي المتهمين بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أن المحضر المحال إلى النيابة لم يتضمن أي اتهام بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وأفادت التحقيقات بأن التحريات انحصرت في واقعة التعدي بالضرب وإحداث تلفيات بسيارة مصور الفيديو، بعد أن حاول توثيق تصرفاتهم أثناء سيرهم بالسيارة، وقدم صورا ترصد التلفيات التي لحقت بزجاج سيارته نتيجة المشاجرة، ولا يوجد دليل ملموس علي واقعة الفعل الفاضح، التي مازالت قيد التحقيقات أمام النيابة.

وخلال التحقيقات أقر المتهمون الأربعة بأنهم كانوا في نزهة على الطريق في أثناء الواقعة، وأنهم تفاجأوا بمصور الفيديو يلاحقهم بسيارته ويقوم بتصويرهم دون إذن، منتهكا خصوصيتهم.

واعترف المتهمون بالتعدي على المصور ومحاولة تحطيم هاتفه المحمول لحذف الفيديو، وإحداث تلفيات في سيارته أثناء الاشتباك، ولكن لم يرتكبوا أي فعل فاضح في الطريق العام.

وقررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهمين بفعل فاضح على المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وكذلك المتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الفيديو الفاضح أعلى محور الجيزة، والتى أظهرت اعتداء مجموعة من الأشخاص على قائد سيارة عقب قيامه بتصويرهم داخل سيارة أثناء قيامهم بتصرفات خادشة للحياء.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتصوير سيارة بداخلها عدد من الفتيات أثناء قيامهم بأفعال خادشة، قبل أن يتعدوا عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهم "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" له معلومات جنائية و3 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب تناولهم مواد كحولية أثناء تنزههم بسيارة بمنطقة الجيزة، وأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول لحذف المقطع المصور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

