6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" لـ أنغام على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية “سيبتلي قلبي” للنجمة أنغام، 6 ملايين مشاهدة وذلك منذ طرحها قبل قرابة الشهرين عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية سيبتلي قلبي

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، موسيقى نادر حمدي.

كلمات أغنية سيبتلي قلبي

وتقول كلمات الأغنية:

أنا ليه لغاية دلوقتي إن جات سيرتك بتأثر؟

ليه لغاية دلوقتي إن جات سيرتك بتأثر؟

وبحس كإني مقصر إني ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي إن جات سيرتك بتأثر؟

ليه دلوقتي إن جات سيرتك بتأثر؟

وبحس كإني مقصر إني ما بسألش عليك

وأفتكر إنك بقى ليك دنيا لوحدك وأتحسر

إحساسي ده بإيه يتفسر؟

ما أنت خلاص سيبتلي قلبي، سيبتلي قلبي بيتكسر

وأفتكر إنك بقى ليك دنيا لوحدك وأتحسر

إحساسي ده بإيه يتفسر؟

ما أنت خلاص سيبتلي قلبي، سيبتلي قلبي

قلبي، قلبي، قلبي، سيبتلي قلبي

قلبي، قلبي يا عيني، قلبي بيتحسر".

