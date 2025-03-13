الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

سيدي سينك، فيتو
سيدي سينك، فيتو

أفلام مارفل، كشف تقرير لموقع Deadline، إن سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، انضمت بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكر التقرير، أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men.

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

كشفت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider-Man 4، سيشهد علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

فيما ذكرت مصادر من داخل ستديوهات مارفل، أن سيناريو فيلم Spider-Man 4، سيتم إعادة كتابته بالكامل.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل، موعد بداية مرحلة الإنتاج الفعلي لفيلم Spider-Man 4، لحين الانتهاء من إعادة كتابته.

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4

كشفت تقارير صحفية، أن شركة سوني واستديوهات مارڤل، تخططان لضم كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندرو جارفيلد" لفيلم ⁦.SpiderMan4‬‏

 

وذكرت التقارير، أن  دور الممثلين الشهيرين في فيلم SpiderMan4، سيكون كبيرا، وأضخم من دورهما في فيلم SpiderManNoWayHome.

أحداث فيلم Spider-Man 4

أعلنت ستديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

Image

تصوير فيلم Spider Man 4 ٢٠٢٥

وكشفت ستديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت ستديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

SPIDER Spider Man Spider Man 4 SPIDER MAN توم هولاند

مواد متعلقة

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

إعادة كتابة سيناريو فيلم Spider-Man 4

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية