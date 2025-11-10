الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية يكلف عادل حسين بتسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

عادل حسين عبد الجواد
عادل حسين عبد الجواد أحمد،فيتو
18 حجم الخط

أصدر وزير المالية القرار رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٥ بتكليف عادل حسين عبد الجواد أحمد، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لميناء رفح، التابعة للإدارة المركزية لجمرك سيناء بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك.

تسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

ويأتي التكليف لحين شغل الوظيفة رسميًا بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية جمرك رفح جمرك مدير عام جمرك رفح عادل حسين الجمارك

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

نقيب الأطباء بعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية: لا عقوبات حبس بعد اليوم

جولات تفقدية لمديري أمن الجيزة لعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

ما هي متلازمة العضلة الكمثرية وأعراضها وأسباب الإصابة بها؟

وليد صلاح الدين: الأهلي يتجه للتفاوض حول تجديد عقود 6 لاعبين

معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر

وزير المالية يكلف عادل حسين بتسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

المزيد
الجريدة الرسمية