وزير المالية يكلف عادل حسين بتسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

18 حجم الخط

أصدر وزير المالية القرار رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٥ بتكليف عادل حسين عبد الجواد أحمد، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لميناء رفح، التابعة للإدارة المركزية لجمرك سيناء بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك.

تسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

ويأتي التكليف لحين شغل الوظيفة رسميًا بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.