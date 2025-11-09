حمادة صدقي: الأهلي طمأن جماهيره بعد السوبر وبصمة توروب انعكست على الأداء

18 حجم الخط

أشاد الكابتن حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي السابق، بتتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت في دولة الإمارات، مؤكدًا أن البطولة جاءت في توقيت مثالي لاستعادة ثقة الجماهير في الفريق بعد تراجع الأداء في الدوري.

السوبر أعاد الثقة للجماهير الحمراء

وقال صدقي خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار:"بطولة جيدة حصدها الأهلي، خصوصًا بعد النتائج السلبية في الدوري، والجماهير كانت قلقة وتحتاج للاطمئنان على الصفقات الجديدة مثل زيزو وتريزيجيه، وكذلك على أداء المدير الفني الجديد".

وأضاف أن الأداء الفني في المباراة النهائية منح الجماهير ثقة كبيرة في مستقبل الفريق، بعد أن ظهر الانسجام بين اللاعبين الجدد وقدرة المدرب على إدارة اللقاء بذكاء.

تفوق تكتيكي واستقرار فني للنادي الأهلي

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الحالة الفنية للنادي الأهلي حاليًا أفضل بكثير من الزمالك، بفضل الصفقات المميزة وحالة الاستقرار الفني والإداري داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي كان الأفضل في معظم فترات المباراة.

وقال صدقي:"هناك فكر واضح ظهر في الملعب من خلال تغيّر تكتيك الأهلي بين الشوطين، وهو ما يعكس بصمة توروب المدرب الجديد وقدرته على قراءة المباراة بشكل ممتاز."

تتويج جديد يعزز هيمنة الأهلي

واختتم صدقي حديثه بالتأكيد على أن فوز الأهلي بالسوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه يعزز مكانته كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، مشيدًا بأداء اللاعبين وخاصة أشرف بن شرقي ومروان عطية اللذين سجلا هدفي الفوز في القمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.