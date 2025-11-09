الأحد 09 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح، اليوم الأحد،  شمال غرب رام الله.

 ونقلت وكالة "وفا"عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت عددا من المحلات التجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أم صفا شمال رام الله، وسط إجراءات قمعية شملت احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم ميدانيًا.

 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة في رام الله 

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القرية، وأوقفت شبانًا من سكان المنطقة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، قبل احتجاز بعضهم والتحقيق معهم في المكان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بلدة علار شمال طولكرم في الضفة الغربية.

 

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، أمس السبت، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات واعتداءات وعمليات اقتحام واحتجاز في مناطق متفرقة، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم في الضفة الغربية

