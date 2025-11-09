مسلسلات رمضان 2026.. أول صورة من بروفات مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر

18 حجم الخط

يعكف المؤلف محمد سيد بشير على تحضيرات مسلسل "الست موناليزا" مع النجمة مي عمر، على قدم وساق، استعدادًا للمنافسة بقوة في موسم مسلسلات رمضان 2026.

واجتمع صناع المسلسل بحضور النجمة مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، والفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، من أجل بروفات وتحديد أبعاد كل شخصية خلال الأحداث، الذي سيكون بمثابة مفاجأة مدوية للجمهور.

كما تستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلى الأخرى، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

واستطاع محمد سيد بسير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة حلقات المسلسل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة،

