" الوطنية للانتخابات " توضح طريقة التصويت الصحيح لتجنب بطلان الأصوات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تشمل 70 دائرة انتخابية تمثل عدد اللجان العامة، في حين يبلغ عدد اللجان الفرعية 5606 لجنة موزعة على 14 محافظة، حيث تم إعداد خمس أحجام مختلفة من أوراق الاقتراع وفقًا لعدد المرشحين في كل دائرة انتخابية.

طريقة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 

 

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  أن الهيئة حددت بدقة الأعداد المطلوب اختيارها من المرشحين في كل دائرة انتخابية لتجنب بطلان الصوت، مؤكدًا أنه يجب على الناخب التأكد من العدد المطلوب اختياره في دائرته، حيث يُكتب على ظهر ورقة الاقتراع عدد المرشحين المطلوب التصويت لهم، وفي حال اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب يصبح الصوت باطلًا، مشددًا على ضرورة التزام الناخب بالتعليمات المدونة على ورقة التصويت.

وأضاف البنداري أن الهيئة أعدت لوحات إرشادية  توضع أمام اللجان الانتخابية لتيسير عملية التصويت، موضحًا أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حيث يقدم الناخب بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة للاطلاع على صحة البيانات ثم يتسلم ورقتين الأولى لنظام القوائم والثانية للنظام الفردي، وبعد ذلك يتوجه خلف الساتر لاختيار العدد المطلوب من المرشحين في دائرته الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك  قائمة واحدة تخوض المنافسة على مستوى القوائم وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" في قطاعي غرب الدلتا ووسط وجنوب وشمال الصعيد، وعلى الناخب أن يحدد اختياره بوضع علامة أمام "انتخب" أو "لا أنتخب".

ولفت إلى أن الهيئة أدرجت  رمز الاستجابة السريعة (QR Code)  على اللوحات الإرشادية لتمكين الناخب من الدخول عبر هاتفه للاطلاع على التعليمات الإجرائية داخل اللجنة ومعرفة المحظورات التي لا يجوز القيام بها أثناء التصويت، إلى جانب التعرف على من يحق له مساعدة أي ناخب داخل اللجنة.
 

