أبرزها توفير بطاقات اقتراع خاصة لذوي الهمم، استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت بالداخل غدًا

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم توفير بطاقات اقتراع تتيح لذوي الهمم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بانتخابات مجلس النواب، وتم عمل لوحات استرشادية لذوي الإعاقة السمعية لتمكينه والإتاحة له للإدلاء بصوته الانتخابي.

وقام المستشار أحمد بنداري بشرح طريقة التصويت بشكل صحيح لتجنب بطلان الصوت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى الانتهاء من تسكين القضاة بالمحافظات تمهيدا للإشراف على العملية الانتخابية، فضلا عن والانتهاء من معانية مقرات اللجان الفرعية وتوفير كافة الأدوات اللوجيستية.

وأضاف: “تم عمل كارت “برايل ” لذوي الإعاقة البصرية، للتيسير عملية التصويت، فضلا عن توفير لوحات أمام اللجان لشرح خطوات التصويت في الانتخابات للتيسير على الناخبين”.

وتنطلق غدًا، الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًا من: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا، يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل جميع المقار الانتخابية في المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.