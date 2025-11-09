الأحد 09 نوفمبر 2025
سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 2,856.95 دولار أمريكي، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.

 

العوامل المؤثرة على أسعار الألومنيوم

وتُعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم، مثل اختلاف سعر سبائك (A356) عن سبائك (ADC12).

وتؤثر أيضًا أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

هذا التأثير المشترك للعوامل المحلية والدولية يجعل من متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا لموردي الألومنيوم والمستثمرين في الصناعات المعدنية.

الجريدة الرسمية