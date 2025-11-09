الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة في الدقهلية.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بتريلا على طريق جمصة في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة ونتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

وكشف مصدر طبي بمستشفي جمصة المركزي عن استقبال محمد عبدالهادى جاد - 19سنة مصابا بكسر مضاعف بالركبة اليمنى، بينما لقي الشاب محمد عبدالفتاح ماهر -18 سنة - مصرعه وتم ايداعه فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الشرطة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية في الدقهلية حادث تصادم موتوسيكل شرطة النجدة مستشفي جمصة مصرع شاب واصابة اخر

مواد متعلقة

سجل 58.64 جنيه، سعر صرف الفرنك السويسري بالبنوك المصرية

فعاليات بيئية موسعة استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر برشلونة COP24 لحماية البحر المتوسط

عاملة تهاجم معلمة بـ"كتر" في مدرسة بالخصوص، والتعليم والنيابة يحققان

تأجيل محاكمة خادمة بتهمة سرقة شقة بالنزهة لـ 15 نوفمبر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية