بالأسماء، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة في الدقهلية.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بتريلا على طريق جمصة في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع تصادم موتوسيكل فى تريلا أمام مديرية الأمن مركز جمصة ونتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

وكشف مصدر طبي بمستشفي جمصة المركزي عن استقبال محمد عبدالهادى جاد - 19سنة مصابا بكسر مضاعف بالركبة اليمنى، بينما لقي الشاب محمد عبدالفتاح ماهر -18 سنة - مصرعه وتم ايداعه فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الشرطة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.