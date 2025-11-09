الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

يستضيف ملعب "بالايدوس" مساء اليوم الأحد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، موسم 2025/26.

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 


تنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو 


تُذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة bein sport hd 1.


ويمتلك برشلونة 25 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، في حين أن سيلتا فيجو لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الثالث عشر في الوقت الحالي بجدول ترتيب الليجا.

 

ويأمل نادي برشلونة في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو من أجل تحقيق دفعة إيجابية قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر والأخيرة ذلك العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة سيلتا فيجو برشلونة وسيلتا فيجو مباراة برشلونة وسيلتا فيجو برشلونة أمام سيلتا فيجو مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو برشلونة ضد سيلتا فيجو مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

تقارير توضح مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية