شروط التقدم لمنصب نائب رئيس جامعة النيل الأهلية وآخر موعد للتسجيل

18 حجم الخط

أعلنت جامعة النيل الأهلية فتح باب التقديم لشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وحددت الجامعة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمنصب نائب الرئيس نرصدها فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية. يشترط أن يكون المتقدم قد شغل منصب أستاذ جامعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يشترط أن يمتلك المتقدم سجلا متميزا في القيادة الأكاديمية. يشترط أن تكون لديه قدرة على استقطاب وتطوير وترقية أعضاء هيئة التدريس. يشترط أن تكون لديه خبرة مثبتة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد المالية. يتطلب المنصب أسلوب قيادة تشاركي يعزز التعاون المؤسسي. كما يتطلب التزاما راسخًا بالحوكمة المشتركة، والقدرة على العمل بفعالية بين الوحدات الأكاديمية والإدارية. يشترط إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية ضرورية. يجب أن يتمتع المرشح برؤية أكاديمية واضحة تدعم جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع. ينبغي أن يمتلك المتقدم فهما عميقا لبيئة التعليم العالي في مصر، بما في ذلك معايير الاعتماد الأكاديمي الوطني. ينبغي أن يكون ملما بأطر الجودة والاعتماد والتصنيف العالمية.

وأكدت الجامعة أن هذا المنصب يعد منصبا محوريًا في دفع الخطط الاستراتيجية للجامعة، وتعزيز مكانتها الأكاديمية، وترسيخ موقعها كمؤسسة بحثية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما حددت الجامعة آخر موعد للتقديم وهو الساعة الخامسة مساء الاثنين 1 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.