الطائرة السعودية 72 تصل العريش لنقل المساعدات لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم السبت الطائرة الإغاثية السعودية الـ72، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وكراسي متحركة كهربائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع عبر الجهات المعنية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في إطار دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

