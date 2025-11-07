18 حجم الخط

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، قافلة دعوية للواعظات إلى المساجد الكبرى لشمال سيناء، فى جميع مراكز شمال سيناء ـ تحت عنوان "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والحلول"، وسبق القافلة عقد مقرأة للواعظات.

انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالمساجد الكبرى بشمال سيناء بعنوان "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

جاءت هذه القوافل في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن خطة عملها المستمرة في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور الغلو الفكري، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة تسهم في نهضة المجتمع وصناعة الحضارة.

ركّزت الواعظات خلال القوافل على بيان خطورة الإدمان الرقمي وتأثيره السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، مع طرح حلول عملية قائمة على التوازن في الاستخدام، وتنمية الوعي بأساليب حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية عبر الإنترنت.

أوقاف شمال سيناء تعقد (213) مجلس فقه بعنوان "أحكام الإجارة في الإسلام"

كان مديرية أوقاف شمال سيناء عقدت (213) مجلس فقه تحت عنوان "أحكام الإجارة في الإسلام" بالمساجد الكبرى في جميع مراكز محافظة شمال سيناء، لتحقيق أقصى استفادة وتغطية شاملة للمحافظة.

وتناول العلماء أئمة المساجد فى حديثهم موضوعًا فقهيًا يمس حياة الناس ومعاملاتهم اليومية وهو "أحكام الإجارة في الإسلام"، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الفهم السليم لأحكام المعاملات المالية.

