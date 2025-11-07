الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالمساجد الكبرى بشمال سيناء

اوقاف شمال سيناء
اوقاف شمال سيناء
18 حجم الخط

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، قافلة دعوية للواعظات إلى المساجد الكبرى لشمال سيناء، فى جميع مراكز شمال سيناء ـ تحت عنوان "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والحلول"، وسبق القافلة عقد مقرأة للواعظات.

انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالمساجد الكبرى بشمال سيناء بعنوان "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

جاءت هذه القوافل في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن خطة عملها المستمرة في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور الغلو الفكري، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة تسهم في نهضة المجتمع وصناعة الحضارة.

ركّزت الواعظات خلال القوافل على بيان خطورة الإدمان الرقمي وتأثيره السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، مع طرح حلول عملية قائمة على التوازن في الاستخدام، وتنمية الوعي بأساليب حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية عبر الإنترنت.

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل

انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بمساجد شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء تعقد (213) مجلس فقه بعنوان "أحكام الإجارة في الإسلام"

كان مديرية أوقاف شمال سيناء عقدت (213) مجلس فقه تحت عنوان "أحكام الإجارة في الإسلام"  بالمساجد الكبرى في جميع مراكز محافظة شمال سيناء، لتحقيق أقصى استفادة وتغطية شاملة للمحافظة.

وتناول العلماء أئمة المساجد فى حديثهم موضوعًا فقهيًا يمس حياة الناس ومعاملاتهم اليومية وهو "أحكام الإجارة في الإسلام"، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الفهم السليم لأحكام المعاملات المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإرهاب والتطرف أوقاف شمال سيناء شمال سيناء محافظة شمال سيناء مديرية اوقاف شمال سيناء وزارة الأوقاف وسائل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث إسماعيل الليثي إلى 5 من أسرة واحدة بالمنيا

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

مفاجأة، لجنة الحكام المصرية علاقتها انتهت بالسوبر بعد نصف النهائي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

المزيد
الجريدة الرسمية