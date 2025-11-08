السبت 08 نوفمبر 2025
عمر جابر: نحترم الأهلي.. والزمالك جاهز لنهائي السوبر

أكد عمر جابر، لاعب الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، أن مواجهة الأهلي دائمًا ما تكون قوية وذات طابع خاص، مشيرًا إلى احترامه الكامل لكل لاعبي الأهلي، ومؤكدًا أن لديهم قائمة مميزة مثل الزمالك تمامًا.

 وقال جابر: “نحترم كل لاعبي الأهلي، ونعرف إن عندهم عناصر قوية، لكن إحنا كمان عندنا قائمة محترمة وقدرات كبيرة، وجاهزين للمباراة”.

وأضاف أن الفريق يلعب بروح عالية منذ بداية البطولة، وأن التأهل للنهائي جاء نتيجة جهود جماعية ورغبة قوية في إثبات الذات. 

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف جهّز اللاعبين فنيًا وذهنيًا بصورة مميزة قبل مواجهة الغد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، وسط دعم جماهيري كبير للفريقين.

