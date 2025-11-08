تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره في فرنسا بعد حفله الأخير

18 حجم الخط

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد الحفل الذي أحياه في فرنسا، ووجه رسالة شكر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك لجمهوره من الجاليات العربية والأجنبية.

وكتب تامر حسني في منشوره: “جمهور فرنسا العظيم من كل الجاليات العربية والأجنبية، مش عارف أشكركم إزاي على محبتكم وعددكم العظيم اللي قفل شوارع فرنسا. بجد فرحتوني من قلبي وألف ألف شكر، نورتوني وشرفتوني ورفعتوا راسي قدام تالية”.

وأشار تامر حسني إلى لحظات ما قبل الحفل، حيث كان يخشى أن يكون الجمهور أقل عددا مما توقع، وقال: “كانت بنتي بتقولي قبل الحفلة وإحنا في الطريق يا بابا أنت معروف في الوطن العربي بس مش لدرجة فرنسا أنا خايفة، ميكونش في حد، قولتلها خليها على الله، إن شاء الله هنرجع مبسوطين أنا وأنتي، وفعلا ربنا فرحنا”.

وأضاف تامر حسني أن الحفل كان من أفضل لحظاته الفنية موضحا: “حقيقي كانت حفلة أفخر إنها في تاريخي”.

وختم تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهوره في ألمانيا، قائلا: “جمهور ألمانيا الغالي الحبيب جايلكم في الطريق حالا ومستنيكم في حفلنا النهارده بالليل أشوفكم على خير”.

