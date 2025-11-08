السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره في فرنسا بعد حفله الأخير

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
18 حجم الخط

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد الحفل الذي أحياه في فرنسا، ووجه رسالة شكر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك لجمهوره من الجاليات العربية والأجنبية.

 

وكتب تامر حسني في منشوره: “جمهور فرنسا العظيم من كل الجاليات العربية والأجنبية، مش عارف أشكركم إزاي على محبتكم وعددكم العظيم اللي قفل شوارع فرنسا. بجد فرحتوني من قلبي وألف ألف شكر، نورتوني وشرفتوني ورفعتوا راسي قدام تالية”.

 

وأشار تامر حسني  إلى لحظات ما قبل الحفل، حيث كان يخشى أن يكون الجمهور أقل عددا مما توقع، وقال: “كانت بنتي بتقولي قبل الحفلة وإحنا في الطريق يا بابا أنت معروف في الوطن العربي بس مش لدرجة فرنسا أنا خايفة، ميكونش في حد، قولتلها خليها على الله، إن شاء الله هنرجع مبسوطين أنا وأنتي، وفعلا ربنا فرحنا”.

 

وأضاف تامر حسني أن الحفل كان من أفضل لحظاته الفنية موضحا: “حقيقي كانت حفلة أفخر إنها في تاريخي”.

وختم تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهوره في ألمانيا، قائلا: “جمهور ألمانيا الغالي الحبيب جايلكم في الطريق حالا ومستنيكم في حفلنا النهارده بالليل أشوفكم على خير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان تامر حسني العربية والأجنبية الرسمية تصريحات تامر حسني امر حسني

مواد متعلقة

أعلى نسبة حضور جماهيري لمطرب عربي، تامر حسني يشعل حفل مسرح "دوم دو" في باريس (فيديو)

تامر بجاتو: أحسن لاعب في مصر لا يستحق 3 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية