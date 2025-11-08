السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير الطاقة التركي ينفي بيع بلاده معادن نادرة لأمريكا: اتفاقنا يتعلق بالطاقة النووية

معادن أرضية نادرة
معادن أرضية نادرة
نفى وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مزاعم نقل أنقرة معادن أرضية نادرة إلى الولايات المتحدة مؤكدا أن الاتفاق المبرم بين الجانبين يتعلق بالطاقة النووية.

وزير الطاقة التركي ينفي نقل بلاده معادن نادرة لأمريكا 


جاء  ذلك التعليق ردًا على تصريحات سفير الولايات المتحدة في أنقرة، توماس باراك، والذي وصف أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاحتياطيات التركية من العناصر الأرضية النادرة - التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد - بأنها "فرصة إستراتيجية".

وأوضح الوزير التركي، في تصريحات نقلًا عن صحيفة "تركيا" المحلية، قائلًا: "لقد اكتشفنا 694 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة في منطقة 'بيليكوفا'. وبهذا الكم، ستدخل بلادنا قائمة الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في هذا المجال. نحن نعمل بنشاط على هذا الملف وننوي إنشاء مصنع تجريبي".

كما سارع الوزير إلى دحض الادعاءات التي تشير إلى بيع العناصر الأرضية النادرة المستخرجة في تركيا للولايات المتحدة، مُوضحًا: "لم نزود الولايات المتحدة بأي عناصر أرضية نادرة. لقد أبرمنا اتفاقًا يتعلق بالطاقة النووية. لو كان الأمر يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، لكنا أعلنا ذلك علنًا. لا يوجد هنا ما يدعو للقلق أو الخوف".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة "بيليكوفا" في محافظة "إسكي شهير" تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث احتياطيات العناصر الأرضية النادرة، والتي تبلغ 694 مليون طن، لتأتي بذلك مباشرة بعد الصين التي تُقدر احتياطياتها بحوالي 800 مليون طن.

معادن نادرة الولايات المتحدة تركيا

