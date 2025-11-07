18 حجم الخط

أحال الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المتغيبين عن العمل في وحدات بالوظة وطب أسرة بئر العبد واقطية إلى التحقيق، إلى جانب إحالة مديري وحدة بالوظة والرعاية الأساسية بإدارة بئر العبد للتحقيق لضعف الإشراف والمتابعة.



إحالة متغيبين ومديرين بوحدات صحية ببئر العبد للتحقيق خلال جولة تفقدية لوكيل صحة شمال سيناء

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مسائية موسعة اليوم الجمعة، شملت 7 وحدات للرعاية الصحية الأولية بمركز بئر العبد، هي وحدات 6 أكتوبر، بالوظة، الأحرار، المريح، اقطية، قاطية، وطب الأسرة ببئر العبد، لمتابعة انتظام العمل أثناء فترة النوبتجية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





وأكد وكيل الوزارة أن الجولات التفقدية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لضمان جاهزية واستدامة الخدمات الصحية بالمحافظة.





كما وجه الدكتور عمرو عبدالعال بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالمديرية للتوجه صباح الغد لتلافي الملاحظات وأعمال الصيانة، ومتابعة جاهزية وحدة الأحرار الجديدة لنقل الخدمة الطبية بها الأحد المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.