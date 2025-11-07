الجمعة 07 نوفمبر 2025
إحالة متغيبين ومديرين بوحدات صحية ببئر العبد للتحقيق

صحة شمال سيناء
صحة شمال سيناء
أحال الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المتغيبين عن العمل في وحدات بالوظة وطب أسرة بئر العبد واقطية إلى التحقيق، إلى جانب إحالة مديري وحدة بالوظة والرعاية الأساسية بإدارة بئر العبد للتحقيق لضعف الإشراف والمتابعة.


إحالة متغيبين ومديرين بوحدات صحية ببئر العبد للتحقيق خلال جولة تفقدية لوكيل صحة شمال سيناء

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مسائية موسعة اليوم الجمعة، شملت 7 وحدات للرعاية الصحية الأولية بمركز بئر العبد، هي وحدات 6 أكتوبر، بالوظة، الأحرار، المريح، اقطية، قاطية، وطب الأسرة ببئر العبد، لمتابعة انتظام العمل أثناء فترة النوبتجية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.


 

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات التفقدية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لضمان جاهزية واستدامة الخدمات الصحية بالمحافظة.


 

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل

انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بمساجد شمال سيناء

كما وجه الدكتور عمرو عبدالعال بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالمديرية للتوجه صباح الغد لتلافي الملاحظات وأعمال الصيانة، ومتابعة جاهزية وحدة الأحرار الجديدة لنقل الخدمة الطبية بها الأحد المقبل

