بدء غلق كلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل

غلق شارع 26 يوليو
غلق شارع 26 يوليو كليا، فيتو
غلق شارع 26 يوليو، وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لتنفيذ  أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

 

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن غلق شارع 26 يوليو كليا فى الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل (محطة وادى النيل) بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة ٣ ايام.

 

غلق شارع 26 يوليو كليا 

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة،  أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة (وادي النيل/ ٦ أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لـ ١٢ برجًا معدنيًا لمسافة ١٢٠ م بشارع ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان.

 

وأشارت أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة  ٣ أيام بدءا من اليوم الجمعة الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ على أن يكون العمل من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا.

 

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

 

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أية تكدسات طوال فترة الأعمال.

