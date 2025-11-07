الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط خادمة سرقت مبالغ مالية من داخل شقة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة سرقت مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة.

سرقة مبالغ مالية بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (عاملة) بدائرة القسم  لقيامها بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من داخل الشقة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبحوزتها المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

