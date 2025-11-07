ضبط خادمة سرقت مبالغ مالية من داخل شقة بالنزهة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة سرقت مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة.

سرقة مبالغ مالية بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (عاملة) بدائرة القسم لقيامها بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من داخل الشقة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبحوزتها المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

