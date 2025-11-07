مشاورات أمنية عراقية أمريكية حول التعاون المشترك

18 حجم الخط

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين عقدوا اجتماعا ببغداد للتشاور حول مستقبل العلاقة الأمنية بين البلدين.

وأوضح النعمان، اليوم الجمعة، أنه "تماشيا مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، وانطلاقا من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة للبلدين، عقد مسؤولون أمريكيون وعراقيون رفيعو المستوى في السادس من شهر نوفمبر الجاري في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين، وأكدوا على التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق".

وذكر أن المجتمعين أكدوا على "الاستمرار في تمكين العراق الاتحادي من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وأضاف: "سيواصل المسؤولون رفيعو المستوى مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل، بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة، ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.