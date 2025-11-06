الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها في العجوزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

 

وكشفت التحقيقات خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت برفع البصمات من الشقة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث. 
 

 

