الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ناجي الشهابي: نظام القوائم المغلقة يهدر أصوات 49% من الناخبين

ناجى الشهابى، فيتو
ناجى الشهابى، فيتو

قال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو مجلس الشيوخ، إن نزول بعض الأسماء من القاهرة على قوائم الصعيد يأتي اعتمادا على أصوات القائمة ككل وبالتالي تكون فرص نجاح القائمة كبيرة وفرص عضويته بالبرلمان أكبر وهذا أمر غير صحي.

 

أفضل نظام انتخابي هو القوائم النسبية غير المشروطة 

 

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن أفضل نظام انتخابي هو القوائم النسبية غير المشروطة لأن هذا الأمر يفتح الباب أمام كل الأحزاب للتمثيل في البرلمان كل حسب الأصوات التي حصل عليها في حين أن القوائم المغلقة تعطي المقاعد كلها للقائمة التي تحصل على 51% من الأصوات وهذا يعني إهمال 49%من أصوات الناخبين.

 

القوائم المغلقة نظام غير معمول بها في العالم 

 

وواصل الشهابي حديثه قائلا: العمل بالقوائم النسبية في الانتخابات مطبق في كل دول العالم فلماذا نصر على تطبيق نظام القوائم المغلقة.

ويتيح نظام القائمة المغلقة المطلقة للناخبين الاختيار بين القوائم المختلفة المشاركة في الانتخابات، وتنجح أكبر قائمة من حيث عدد الأصوات، أما القائمة النسبية تسمح للناخب باختيار مرشحين متنوعين من القائمة المشاركة، وتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي حصدها المرشحون.
 

حزب الجيل رئيس حزب الجيل انتخابات النواب القوائم النسبية القوائم المغلقة

