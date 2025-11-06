لجنة حريات الصحفيين تستنكر منع الزملاء بالمنوفية من تغطية قرعة الحج العلنية

18 حجم الخط

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، عن تضامنها مع موقف الزملاء في محافظة المنوفية ضد قرار منعهم من تغطية فعاليات قرعة الحج العلنية، التي نظمتها مديرية أمن المنوفية داخل نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم.

ورأت اللجنة أن ما حدث يتعارض مع حق الصحافة والصحفيين في الحصول على المعلومات ونقلها للمواطنين، وتؤكد أن منع الزملاء من تغطية أحداث بسيطة كقرعة الحج يثير الدهشة والقلق، ويطرح تساؤلات حول طريقة تعامل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية مع الصحفيين، خاصة أنه تم السماح بتغطية الحدث نفسه في كل المحافظات الأخرى، ما يؤكد أن قرار المنع هو قرار منفرد لمديرية أمن المنوفية.

وأشارت اللجنة إلى أن منع الصحفيين من الدخول للتغطية يمثل تراجعًا غير مقبول، حتى عن الأعوام السابقة، التي كانت تسمح بالتغطية مع عدم السماح بالتصوير داخل القاعة، وهو أمر مرفوض أيضًا.

وأكدت لجنة الحريات أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا مرفوضًا ويتناقض تمامًا مع ما يتردد حول تطوير الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من أداء عملهم.

وطالبت مقررة لجنة الحريات، إيمان عوف، بتوضيح رسمي حول أسباب المنع - إن وُجدت أسباب-، وأشارت إلى اعتزام النقابة تقديم شكوى رسمية لوزارة الداخلية حول الواقعة.

كما أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ضرورة احترام حرية الصحافة وضرورة تمكينها من أداء عملها بمهنية، وشدد نقيب الصحفيين على أن احترام العمل الصحفي هو واجب وطني يعزز من قوة ومصداقية مؤسسات الدولة.

ودعت لجنة الحريات كل المسئولين إلى تيسير مهمة الصحفيين والتعاون معهم لخدمة المصلحة العامة.

