إغلاق مؤقت لمطار هانوفر الألماني، ما القصة؟

شهد مطار هانوفر الدولي في ألمانيا، إغلاقًا مؤقتًا لحركة الطيران، بعد رصد طائرة مسيرة (درون) بالقرب من أحد مدارج الهبوط، ما تسبب في تعليق الرحلات لمدة تجاوزت 45 دقيقة.

بلاغ من أحد الطيارين أفاد بمشاهدة الطائرة أثناء اقترابه من المطار

وأوضح متحدث باسم الشرطة الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الإغلاق تم بين الساعة العاشرة والعاشرة و45 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد بلاغ من أحد الطيارين أفاد بمشاهدة الطائرة أثناء اقترابه من المطار.

تحويل الرحلات الجوية إلى مطار هامبورج

وبحسب المعلومات الأولية، كانت الطائرة المسيرة تحلق فوق منطقة صناعية مجاورة، ما أدى إلى تحويل مسار ثلاث رحلات جوية، بينها رحلة قادمة من فرانكفورت تم توجيهها إلى مطار هامبورج، بينما استأنفت باقي الرحلات نشاطها لاحقًا بعد تأخيرات محدودة.

سلسلة حوادث مشابهة في مطارات ألمانية أخرى

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها المطارات الألمانية مؤخرًا، إذ أُغلق مطار بريمن الأحد الماضي لنحو ساعة بسبب طائرة مسيرة، كما توقف العمل في مطار برلين براندنبورج مساء الجمعة لمدة ساعتين للسبب ذاته.

تحذيرات من خطر الطائرات المسيرة على سلامة الطيران

وتحذر السلطات الألمانية من أن الطائرات المسيرة تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الملاحة الجوية، إذ يمنع تشغيلها على مسافة تقل عن 1.5 كيلومتر من المدارج، نظرًا لقدرتها على عرقلة عمليات الإقلاع والهبوط، وتعتبر هذه المخالفات جرائم تعرض الطيران للخطر بموجب القانون الألماني.

وكشف تقرير لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية أن المطارات سجلت حتى نهاية أغسطس أربع حوادث مرتبطة بطائرات مسيرة في مطاري بريمن وهانوفر.

رصد طائرة مسيرة تحلق في محيط المطار

وفي تطور مشابه، أعلنت السلطات البلجيكية إغلاق مطار بروكسل الدولي مساء الثلاثاء الماضي بعد رصد طائرة مسيرة تحلق في محيط المطار، في واقعة وصفتها وكالة رويترز بأنها تهديد أمني خطير أدى إلى تعليق جميع العمليات الجوية مؤقتًا.

وأوضحت الوكالة أن القرار جاء وسط تصاعد حوادث الطائرات بدون طيار في الأجواء البلجيكية، إذ رصدت أربع طائرات مسيرة مساء الأحد الماضي فوق قاعدة كلاينه بروجل الجوية بمقاطعة ليمبورج، وهي ثالث مرة خلال ثلاثة أيام يتم فيها تسجيل نشاط مماثل فوق مواقع عسكرية ومدنية حساسة.

كما تلقت شرطة مدينة ميخلين (Mechelen) بلاغات بتحليق نحو 12 طائرة مسيرة فوق المنطقة الصناعية الجنوبية، لكن الدوريات لم ترصد أي طائرات عند وصولها إلى الموقع.

