النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل صاحب محل كبابجي بأرض اللواء

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل صاحب محل كبابجي اثر طعنة بمشاجرة في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكلفت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

مقتل صاحب محل كباب بالجيزة

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن شاب فقد حياته نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

