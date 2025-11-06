تفاصيل شهادة الخير بعائد 17.5% في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل وخصائص شهادة ادخار الخير المتاحة في فروع البنك.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن شهادة الخير الجديدة هي شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات تمنح للعملاء عائدا دوريا مميزا وثابتا طوال مدة الشهادة.

سعر الفائدة 17 % في حالة دورية العائد شهريا.

سعر الفائدة 17.5% في حالة دورية عائد سنويا (يضاف سنويا)

فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والأحكام.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للشروط والأحكام.

يتم فتح حساب توفير أو جاري على حسب طلب العميل لتحويل العائد الدوري عليه.

الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية السارية.

يمكن التقديم على الشهادة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات.

خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء

ومن جانب، آخر حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر او المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

