تقرير اللجنة الفنية للمرور عن حادث تصادم المرج: سائق الميكروباص المخطئ

كشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المرور حول حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمرج، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص أن سائق الميكروباص السبب.

وأضاف التقرير أن سائق الميكروباص كان يسير بشكل عشوائي وبرعونة غير ملتزم باللوائح والقوانين وأمرت النيابة بالتحفظ عليه وإجراء تحليل مخدرات له.

حادث الطريق الدائري بالمرج

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بعد طلعة مؤسسة الزكاة في اتجاه المرج، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمرج، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

