تقرير: السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 408 ملايين دولار

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تحليل لأداء أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، موضحًا استمرار النمو في معظم الأسواق العربية والدولية، مع تسجيل بعض الأسواق نسب نمو غير مسبوقة.

وأكد تحليل الأسواق العالمية أن المملكة العربية السعودية حافظت على موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 408 ملايين دولار بنسبة نمو 13% وزيادة قدرها 48 مليون دولار مقارنة بعام 2024.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 340 مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة 38% وزيادة 93 مليون دولار، تلتها السودان التي سجلت 262 مليون دولار، ثم ليبيا التي استقرت عند 231 مليون دولار دون تغير يُذكر عن العام الماضي.

وفي المركز الخامس جاءت الأردن بصادرات بلغت 213 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 22% وزيادة 38 مليون دولار، تلتها هولندا التي سجلت 186 مليون دولار، ثم العراق بـ 176 مليون دولار بنسبة نمو 31% وزيادة 42 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الإمارات العربية المتحدة 168 مليون دولار بنمو 18% وزيادة 25 مليون دولار، تلتها الجزائر بقيمة 159 مليون دولار بزيادة 28%.

وشهد لبنان واحدة من أعلى نسب النمو حيث سجلت 156 مليون دولار بزيادة 70 مليون دولار عن العام الماضي بنسبة نمو 80%.

وسجلت إيطاليا وألمانيا صادرات بلغت 155 مليون دولار لكل منهما، بنمو 13% و46% على التوالي، بينما بلغت صادرات فلسطين 145 مليون دولار، والمغرب 133 مليون دولار.

وحققت الصين قفزة غير مسبوقة لتصل صادراتها إلى 124 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 140%، وهي الأعلى بين جميع الأسواق.

أما إسبانيا واليمن فقد بلغت صادراتهما 109 و105 ملايين دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا 105 ملايين دولار بنسبة نمو 69%، وسجلت البرازيل 104 ملايين دولار بنمو 23%، تلتها الصومال بـ 88 مليون دولار بنسبة نمو مماثلة 23%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات أهم عشرين دولة بلغ نحو 3.5 مليار دولار، تمثل 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة محل التحليل، ما يعكس قوة وانتشار الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

