نيجيريا تبيع سندات بقيمة 2.35 مليار دولار وسط موجة إصدارات أفريقية

18 حجم الخط

باعت نيجيريا أمس الأربعاء، سندات دولارية قياسية بقيمة 2.35 مليار دولار، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأفريقية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.

جاء الطرح على شريحتين لأجل 10 و20 عامًا، بعد أن ذكر تقرير لـ"بلومبرج نيوز" في وقت سابق أن نيجيريا تعتزم جمع نحو 2.25 مليار دولار من خلال الإصدار.

إعادة تمويل ديون دولارية

كانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على خطة لاقتراض ما يصل إلى 2.3 مليار دولار، إلى جانب مقترح لإعادة تمويل ديون دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق خلال الشهر الجاري.

سندات نيجيريا متنوعة الآجال

وباعت نيجيريا 1.25 مليار دولار في سندات تستحق عام 2036 وسندات بقيمة 1.1 مليار دولار مستحقة خلال 2046، وتم تسعير الصفقة بعوائد بلغت 8.625% و9.125% على التوالي، انخفاضا عن معدلات التسعير المبدئية، مقارنة بنسبة فائدة بلغت 10.375% دفعتها نيجيريا على إصدار سندات اليوروبوند لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

في سياق متصل، دخلت جمهورية الكونغو السوق الدولية للمرة الأولى منذ ما يقارب العقدين، من خلال طرح سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 670 مليون دولار، بعائد بلغ 13.7%.

تنضم هذه الدول إلى كينيا وأنغولا اللتين أصدرت أيضا ديونا بالعملات الأجنبية خلال العام الجاري، في وقت عزز فيه النمو العالمي المتماسك وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر عالميا، بما في ذلك سندات الدول ذات العوائد المرتفعة.

وأظهرت بيانات مؤشرات بنك "جيه بي مورجان تشيس" أن متوسط الفارق بين عوائد السندات السيادية في أفريقيا وسندات الخزانة الأمريكية انخفض بنحو النصف منذ أبريل ليبلغ نحو 380 نقطة أساس.

تهديدات دونالد ترامب

يعد هذا الإصدار أول دخول لنيجيريا إلى الأسواق منذ ديسمبر الماضي، بعدما تأخر الطرح لفترة وجيزة إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري ضد جماعات متشددة في البلاد، متهمًا الحكومة النيجيرية بالفشل في منع عمليات قتل منهجية للمسيحيين، كما هدد بقطع المساعدات الأمريكية.

من جانبه، قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار خلال زيارة إلى ألمانيا أمس: إن حكومة بلاده تتواصل مع إدارة ترامب لتوضيح التزامها الدستوري بحماية الحريات الدينية وجهودها في مكافحة هجمات يشنها متطرفون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.