3 أندية بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

18 حجم الخط

ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بفارق الأهداف عن أرسنال وإنتر ميلان.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- آرسنال 12 نقطة

3- إنتر 12 نقطة

4- مانشستر سيتي 10 نقاط

5- باريس سان جيرمان 9 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

7- ريال مدريد 9 نقاط

8- ليفربول 9 نقاط

9- جلطة سراي 9 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط

11- برشلونة 7 نقاط

12- تشيلسي 7 نقاط

13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

15- كاراباج 7 نقاط

16- أتالانتا 7 نقاط

17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

18- آيندهوفن 5 نقاط

19- موناكو 5 نقاط

20- بافوس 5 نقاط

21- باير ليفركوزن 5 نقاط

22- كلوب بروج 4 نقاط

23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

24- نابولي 4 نقاط

25- مارسيليا 3 نقاط

26- يوفنتوس 3 نقاط

27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط

29- بودو / جليمت نقطتان

30- سلافيا براج نقطتان

31- أولمبياكوس نقطتان

32- فياريال نقطة واحدة

33- كوبنهاجن نقطة واحدة

34- كايرات ألماتي نقطة واحدة

35- بنفيكا بدون نقاط

36- أياكس بدون نقاط

جدول ترتيب دوري الأبطال

نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج 0-3 أرسنال

نابولي 0-0 آينتراخت فرانكفورت

أتلتيكو مدريد 3-1 يونيون سانت جيلواز

بودو-جليمت 0-1 موناكو

يوفنتوس 1-1 سبورتنج لشبونة

ليفربول 1-0 ريال مدريد

أولمبياكوس1-1 آيندهوفن

باريس سان جيرمان 1-2 بايرن ميونخ

توتنهام هوتسبير 4-0 كوبنهاجن

كاراباخ أجدام 2-2 تشيلسي

نادي بافوس 1-0 فياريال

بنفيكا 0-1 باير ليفركوزن

مارسيليا 0-1 أتالانتا

إنتر ميلان 2-1 نادي كايرات

أياكس أمستردام 0-3 جالاتا سراي

كلوب بروج 3-3 برشلونة

مانشستر سيتي 4-1 بوروسيا دورتموند

نيوكاسل 2-0 أتليتك بلباو

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.