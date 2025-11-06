مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى السيناريست الكبير أحمد عبد الله

18 حجم الخط

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست الكبير أحمد عبد الله، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية مؤثرة، أثرى خلالها السينما المصرية بالكثير من الأعمال البارزة.

مهرجان القاهرة ينعى السيناريست أحمد عبد الله

وجاء في بيان مهرجان القاهرة: "لقد كان للراحل إسهامات واضحة في السينما المصرية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة، حيث تميزت كتاباته بالقدرة على رصد نبض المجتمع المصري وتقديم شخصيات واقعية لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور. وقدم للسينما أعمالًا مهمة، من أبرزها أفلام "كباريه"، "الفرح"، و"الليلة الكبيرة" مع شريك رحلته المخرج الراحل سامح عبد العزيز".

وتابع البيان: كما ارتبط اسم أحمد عبد الله في بداية مسيرته السينمائية بعدد من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، وساهمت في انطلاق نجومية جيل من الفنانين، ومنها أفلام "الناظر" و"اللمبي". عكست مسيرته قدرة على الانتقال بين أنواع فنية مختلفة، تاركًا بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة.

واختتم بيان المهرجان: “وإدارة المهرجان، إذ تتقدم بخالص التعازي لأسرته وذويه والوسط السينمائي، تؤكد أن أعمال الكاتب الراحل ستظل جزءًا حيويًّا ومُقدَّرًا في ذاكرة السينما المصرية”.

