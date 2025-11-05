الشباب والرياضة تكشف موعد الإعلان عن رابط التسجيل لماراثون زايد في نسخته العاشرة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة، وذلك صباح غدٍ الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، جاء ذلك عقب اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالحدث.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ماراثون زايد الخيري يُعد أحد أهم الفعاليات الرياضية والإنسانية التي تحظى باهتمام واسع، كونه حدثًا خيريًا في المقام الأول، حيث يُخصص العائد من الماراثون لدعم المشروعات الخيرية والتنموية، مشيرًا إلى أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية، سواء من الرياضيين الأسوياء أو من ذوي الهمم.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي نهاية شهر نوفمبر الجاري للإعلان عن جميع تفاصيل النسخة العاشرة من ماراثون زايد، الذي يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرارًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون في نشر ثقافة العمل الخيري عبر الرياضة.

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الحالي، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندسة أمل مبدئ رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، وروبين سميس عضو الاتحاد الدولي وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، ودكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي يأتي امتدادًا لنجاحات الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات الدولية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة وأبطالها في مختلف المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطولة تمثل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد مكانة مصر الرائدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات الإعاقات الذهنية من خلال تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية وتوفير كل المتطلبات الفنية والطبية وبرامج الإعداد اللازمة للاعبين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعد الداعم الأول لأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة.

وأشاد وزير الرياضة بالتعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر جميع الهيئات والاتحادات الرياضية كيانًا واحدًا يعمل لخدمة منظومة الرياضة المصرية وتحقيق طموحات أبطالها في مختلف المحافل الدولية.

